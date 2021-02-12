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12 лютого 2021, 14:45 6

На Україну була здійснена велика кібератака через ажіотаж навколо COVID-вакцинації

12 лютого 2021, 14:45 6
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Хакери отримували повний доступ до комп’ютера користувача
Хакери отримували повний доступ до комп’ютера користувача
Фото: з відкритих джерел
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Рада національної безпеки і оборони України виявила фішингову кібератаку, спрямовану на українських користувачів мережі Інтернет, основною темою якої був початок вакцинації від COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє пресслужба РНБО, передає RegioNews.

Під час атаки хакери створили на популярному хостингу веб-сторінку, яка імітувала сайт Міністерства охорони здоров'я України. Її було зареєстровано на декількох доменах, які імітували офіційний moz.gov.ua. На цій фейковій сторінці було розміщено інформацію про початок з 25 січня обов'язкової вакцинації від COVID-19. Також на ній була пропозиція завантажити файл з подробицями.

У документ хакери вбудували шкідливий код (макрос), який при відкритті запускав скрипт, що забезпечує віддалене управління зараженим комп'ютером", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, атакуючі отримували повний доступ до комп’ютера жертви.

Національний координаційний центр кібербезпеки спільно з CSIRT-NBU та CERT-UA проаналізував усі етапи розвитку атаки та заблокував фішингові домени.

Нагадаємо, СБУ нейтралізувала 460 кібератак на держоргани та важливі об'єкти інфраструктури.

коронавірус вакцина хакери соцмережі кіберзахист інтернет

 
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