13:04  10 лютого
У ОРДЛО смертність від COVID-19 вище, ніж будь-де у світі - Резніков
09:44  10 лютого
Під будинком міністра юстиції Малюськи невідомі запалили фаєри
08:11  10 лютого
На Донбасі три порушення за добу: гатили з гранатометів та стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2021, 14:58 127

Затриманого на хабарі головного лісівника Закарпаття суд поновив на посаді

10 лютого 2021, 14:58 127
Читайте также на русском языке
Оприлюднено ухвалу апеляційного суду, якою скасовано попередню постанову про відсторонення
Оприлюднено ухвалу апеляційного суду, якою скасовано попередню постанову про відсторонення
Фото: uzhgorod.net.ua
Читайте также
на русском языке

Суд поновив на посаді головного лісівника Закарпаття Віктора Яковця, якого у листопаді минулого року Державне бюро розслідувань затримувало на хабарі в Чернівцях.

Як повідомляє RegioNews, про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола.

Журналіст посилається на ухвалу Хмельницького апеляційного суду, якою Яковця поновили на посаді начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Пам’ятаєте я писав, екс-регіонал і лісовик Віктор Яковець обіцяв перемогу на аукціоні із продажу лісу і 2 листопада на передачі хабаря в Чернівцях його затримало ДБР? Він пропрацював на Закарпатті менше місяця. Так от, його спочатку випустили під заставу, а далі справа затихла і вуаля - з‘явилось рішення суду про поновлення. Апеляційний суд Хмельницької області (!) поновлює його на посаді начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, – написав Глагола.

Як повідомлялося раніше, 2 листопада на Буковині ДБР затримало головного лісівника Закарпаття Віктора Яковця. Чиновник організував корупційну схему на аукціоні з продажу лісу.

суд ліс хабар апеляція Закарпаття Хмельницький

Справу про підозру в державній зраді чиновниці Херсонської ОДА передали до суду
10 лютого 2021, 11:41
Відстороненого голову КСУ Тупицького позбавили права підпису та розпоряджання печаткою суду
10 лютого 2021, 08:41
Винуватцю смертельної ДТП під Івано-Франківськом повідомили про підозру
09 лютого 2021, 18:49
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Хазяїн Надвірної, творець "Буковелю" та битва колишніх "помаранчевих": чого варто очікувати від довиборів по прикарпатському округу №87
Почали з "одобрямсу": як мери промислових центрів Дніпропетровщини отримали зручні міськради
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram