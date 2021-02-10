Затриманого на хабарі головного лісівника Закарпаття суд поновив на посаді

Оприлюднено ухвалу апеляційного суду, якою скасовано попередню постанову про відсторонення

Оприлюднено ухвалу апеляційного суду, якою скасовано попередню постанову про відсторонення

Фото: uzhgorod.net.ua

Суд поновив на посаді головного лісівника Закарпаття Віктора Яковця, якого у листопаді минулого року Державне бюро розслідувань затримувало на хабарі в Чернівцях.

Як повідомляє RegioNews, про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола.

Журналіст посилається на ухвалу Хмельницького апеляційного суду, якою Яковця поновили на посаді начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Пам’ятаєте я писав, екс-регіонал і лісовик Віктор Яковець обіцяв перемогу на аукціоні із продажу лісу і 2 листопада на передачі хабаря в Чернівцях його затримало ДБР? Він пропрацював на Закарпатті менше місяця. Так от, його спочатку випустили під заставу, а далі справа затихла і вуаля - з‘явилось рішення суду про поновлення. Апеляційний суд Хмельницької області (!) поновлює його на посаді начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, – написав Глагола.

Як повідомлялося раніше, 2 листопада на Буковині ДБР затримало головного лісівника Закарпаття Віктора Яковця. Чиновник організував корупційну схему на аукціоні з продажу лісу.