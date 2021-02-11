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11 февраля 2021, 18:50 411

Для топ-менеджера Украэроруха будут просить арест с залогом в 2 миллиона

11 февраля 2021, 18:50 411
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На такой мере пресечения настаивает прокуратура
На такой мере пресечения настаивает прокуратура
Фото Киевской городской прокуратуры
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Для задержанного сегодня по подозрению в мошенничестве топ-менеджера ГП «Украэрорух» прокуратура будет просить меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Прокуратура будет настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога для одного из заместителей директора госпредприятия "Украэрорух”, которого подозревают в мошенничестве на 100 тыс. долларов.

При решении вопроса об избрании меры пресечения, прокурор будет просить применить содержание под стражей с залогом в сумме около 2 млн грн, — сказала Максимец.

Как сообщалось, заместителю директора "Украэроруха" объявили подозрение: требовал $100 тысяч взятки от предпринимателей. Чиновник обещал фермерам в содействии в получении участков площадью 2000 га.

прокуратура залог арест задержание взятка

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