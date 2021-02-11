Затриманих напередодні "тітушек" організації Ківи відпустили в поліції
Всього було затримано понад 100 осіб
Всього було затримано понад 100 осіб
Всіх бійців організації Іллі Ківи "Патріоти за Життя", які вчора були затримані поліцією - відпустили.
Як передає RegioNews, про це повідомили в столичній поліції виданню PavlovskyNews.
Правоохоронці уточнили, що кримінальну справу порушено за двома статтями: хуліганство й підготовка до кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.
Всього по справі було допитано понад 100 осіб з організації "Патріоти за Життя".
Нагадаємо, 10 лютого у Києві конфлікт між активістами "Нацкорпусу" і ОПЗЖ, повідомляють про стрілянину.
Раніше повідомлялося, що в Печерському районі Києва в одному з приміщень на Тверському тупику правоохоронці знайшли зброю та гранати.
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