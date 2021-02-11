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11 лютого 2021, 10:02 14

Затриманих напередодні "тітушек" організації Ківи відпустили в поліції

11 лютого 2021, 10:02 14
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Всього було затримано понад 100 осіб
Всього було затримано понад 100 осіб
Фото: PavlovskyNews
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Всіх бійців організації Іллі Ківи "Патріоти за Життя", які вчора були затримані поліцією - відпустили.

Як передає RegioNews, про це повідомили в столичній поліції виданню PavlovskyNews.

Правоохоронці уточнили, що кримінальну справу порушено за двома статтями: хуліганство й підготовка до кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Всього по справі було допитано понад 100 осіб з організації "Патріоти за Життя".

Нагадаємо, 10 лютого у Києві конфлікт між активістами "Нацкорпусу" і ОПЗЖ, повідомляють про стрілянину.

Раніше повідомлялося, що в Печерському районі Києва в одному з приміщень на Тверському тупику правоохоронці знайшли зброю та гранати.

розслідування поліція конфлікт ОПЗЖ Нацполіція Нацкорпус

 
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