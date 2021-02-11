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11 февраля 2021, 13:54 698

Правоохранители проводят обыски в АО "Харьковоблэнерго"

11 февраля 2021, 13:54 698
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Обыскивают не только служебные помещения, но и квартиры сотрудников
Обыскивают не только служебные помещения, но и квартиры сотрудников
Фото из открытых источников
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Продолжаются обыски в АО "Харьковоблэнерго" в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами предприятия и завладения средствами акционерного общества.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сегодня, 11 февраля, следователи ГУНП в Харьковской области под оперативным сопровождением УСР в Харьковской области ДВР НПУ проводят ряд обысков в служебных помещениях АО "Харьковоблэнерго", ряда юридических лиц частного права и по местам проживания работников общества.

Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами предприятия и завладения средствами акционерного общества.

Досудебное расследование открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, - говорится в сообщении полиции.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что вчера НАБУ пришло с обысками на "Энергоатом": расследуют схему с убытком в 2,4 миллиарда.

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