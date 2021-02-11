В одній з будівель Києва поліція знайшла зброю та гранати

Для проведення процесуальних дій поліція забрала у відділок понад 100 людей

Для проведення процесуальних дій поліція забрала у відділок понад 100 людей

Фото: Нацполіція

У Печерському районі Києва в одному із приміщень на Тверському тупику правоохоронці знайшли зброю та гранати. В результаті понад 100 людей були "запрошені" до поліції для проведення процесуальних дій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

У результаті обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили декілька одиниць зброї та гранати, які направлено на дослідження. Буде встановлюватися їх походження та мета зберігання. Окрім того, до територіального управління поліції запрошено понад сто осіб, із якими проводять процесуальні дії", - заявили в поліції.

Поліція почала розслідування в рамках кримінальної справи за фактами готування до кримінального правопорушення та хуліганства. Зараз вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації події.

Раніше повідомлялось, що у Києві конфлікт між активістами "Нацкорпусу” та ОПЗЖ, повідомляють про стрілянину.