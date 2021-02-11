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11 лютого 2021, 09:24 594

В одній з будівель Києва поліція знайшла зброю та гранати

11 лютого 2021, 09:24 594
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Для проведення процесуальних дій поліція забрала у відділок понад 100 людей
Для проведення процесуальних дій поліція забрала у відділок понад 100 людей
Фото: Нацполіція
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У Печерському районі Києва в одному із приміщень на Тверському тупику правоохоронці знайшли зброю та гранати. В результаті понад 100 людей були "запрошені" до поліції для проведення процесуальних дій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

У результаті обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили декілька одиниць зброї та гранати, які направлено на дослідження. Буде встановлюватися їх походження та мета зберігання. Окрім того, до територіального управління поліції запрошено понад сто осіб, із якими проводять процесуальні дії", - заявили в поліції.

Поліція почала розслідування в рамках кримінальної справи за фактами готування до кримінального правопорушення та хуліганства. Зараз вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації події.

Раніше повідомлялось, що у Києві конфлікт між активістами "Нацкорпусу” та ОПЗЖ, повідомляють про стрілянину.

Нацкорпус ОПЗЖ конфлікт зброя Київ поліція

 
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