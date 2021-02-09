Глава МОЗ Степанов живе у квартирі за $850 тис біля палацу "Україна" - ЗМІ

Квартира площею 341 кв. м. записана на дружину міністра Наталію

Квартира площею 341 кв. м. записана на дружину міністра Наталію

Фото: strana.ua

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов живе у квартирі вартістю $850 тис. у хмарочосі біля палацу "Україна" у Києві та їздить на дорогому позашляховику.

Про це йдеться в матеріалі видання Страна.UA, передає RegioNews.

Журналісти повідомляють, що недавно зустріли Степанова біля будівлі парламенту, і його автомобілю нібито дозволено заїжджати на дальню парковку під самий вхід в будівлю Ради. Привіз главу МОЗ особистий шофер, без супроводу і охорони.

Їздить головний медик країни на англійській класиці — позашляховику Range Rover, вартістю трохи більше 2,7 млн грн (така сума значиться в фінансової звітності на сайті НАЗК)", - йдеться в повідомленні.

Журналісти нагадують, що таким джипом у модифікації із правим кермом володіє сама британська королева.

Видання повідомляє, що Максим Степанов доїжджає до роботи в районі Маріїнського парку, де знаходиться МОЗ і Верховна Рада, гранично швидко, адже його апартаменти знаходяться в діловому центрі міста.

Згідно із декларацією міністра, його дружина Наталія володіє квартирою площею 340 кв. м. у хмарочосі поруч із палацом "Україна".

Наголошується, що вартість квартири не вказана, але судячи із оголошень на сайтах з продажу нерухомості, припускають журналісти, ціна "квадрата" в 25-поверховій висотці становить близько $2500.

Тому, квартира Степанова потягне на $850 тис. Висотка обжита. На вході і в ліфті — пропускна система. Чергує охорона та консьєрж. А мешканці можуть прямо з поверху потрапити в підземний гараж", — розповідають журналісти.

Також, за інформацією видання, у підземному гаражі будівлі у родини Степанових є паркомісце.

Раніше журналісти дізналися, що старша дочка чиновника Анна отримує ступінь МВА в Парижі (Франція), а до цього закінчила університет в Чикаго (США).

Також зазначається, що син міністра Михайло відвідував елітну приватну школу Kyiv International School, за навчання у якій Максим Степанов, згідно із його декларацією, у 2017 році заплатив майже півмільйона гривень.

Нагадаємо, 14 листопада глава МОЗ Степанов заявив, що не буде депутатом Одеської облради. Він йшов першим номером у списку партії "Слуга народу”.