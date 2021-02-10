Китайський постачальник вакцини від COVID-19 Sinovac подав заявку на її реєстрацію в Україні

Про заявку від компанії Sinovac повідомляється на сайті МОЗ

Про заявку від компанії Sinovac повідомляється на сайті МОЗ

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Компанія Sinovac подала заявку на реєстрацію в Україні вакцини від COVID-19 попри те, що НАБУ відкрило кримінальне провадження і перевіряє обставини закупівлі на предмет зловживань.

Про це повідомляє RegioNews.

Компанія Sinovac подала заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування, повідомляється на сайті МОЗ.

В МОЗ стверджують, що дозвіл на екстрене застосування вакцини проти COVID-19 виробника Sinovac вже наданий компетентними органами Туреччини, Бразилії, Китаю та Індонезії.

Наприкінці грудня 2020 року Міністерство охорони здоров'я через своє підприємство "Медичні закупівлі України", яке було визначено оператором вакцин, уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac, - йдеться в повідомленні МОЗ.

Як повідомлялося раніше, у НАБУ відкрили справу стосовно поставки китайської вакцини Sinovac. Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі.