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08 лютого 2021, 20:33 46

Співвласник "АТБ-Маркету" Буткевич купив контрольний пакет в нафтогазовому бізнесі

08 лютого 2021, 20:33 46
Читайте также на русском языке
Точна сума угоди не розголошується
Точна сума угоди не розголошується
Читайте также
на русском языке

Співвласник "АТБ-Маркет" Буткевич купив контрольний пакет в нафтогазовому бізнесі аграрного екс-нардепа Козаченка.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на КиевVласть.

Співвласник торгової мережі "АТБ-Маркет" Геннадій Буткевич отримав контроль над нафтогазовим бізнесом президента "Української аграрної конфедерації" Леоніда Козаченка. Сума угоди не розголошується, але, можливо, вона перевищила 20 млн доларів.

Про угоду стало відомо з повідомлення Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Двома рішеннями АМКУ дозволив ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" придбати акції ПАТ "Науково-виробничий концерн "Укрнафтінвест" у кількості, що забезпечує ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" більше 50% голосів у вищому органі управління ПРАТ.

Засновником ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна" (видобуток, переробка і продаж нафти і газу) є мультимільйонер Геннадій Буткевич – співвласник мережі продуктових магазинів "АТБ-Маркет".

Кінцевими бенефіціарами ПРАТ "Науково-виробничий концерн "Укрнафтінвест" (володіє ліцензіями на розробку Белоліської і Алибейсько-Трапівської нафтогазових площ в Одеській області) є Лідія Черниш і Леонід Козаченко (через Bolaso Investments Limited).

ЗМІ повідомляли, що 2020 року зірвався продаж ПРАТ "Науково-виробничий концерн "Укрнафтінвест" британської компанії Regal Petroleum народного депутата Вадима Новінського ("Смарт-Холдинг"). Тоді вартість ПРАТ оцінювалася в 40 млн доларів.

Довідка. Леонід Козаченко – президент ВГО "Українська аграрна конфедерація", народний депутат VIII скликання Верховної Ради ("БПП"), очолював міжфракційне депутатське "Аграрне об'єднання", колишній член президії Аграрної партії, екс-голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів Миколи Азарова, колишній радник третього президента Віктора Ющенка, екс-віце-прем'єр з аграрних питань в Кабінеті міністрів Анатолія Кінаха. Раніше Леонід Козаченко майже 10 років працював в агробізнесі. У 1991 році Козаченко встиг попрацювати начальником управління сільськогосподарського маркетингу та ліцензій Міністерства сільського господарства України. А до того, з 1979 року, працював на керівних посадах у колгоспах Фастівського району Київської області.

Геннадій Буткевич – співвласник компанії " АТБ-маркет з 1998 року. До того працював у міліції, в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю, в 1995-97 очолював службу безпеки компанії "Єдині енергетичні системи України".

Як повідомлялося раніше, в уряді сказали, чи планують продаж акцій КБ "Південне" і "Південмаш". Нині стоїть тільки завдання провести корпоратизацію.

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бізнес АТБ продаж акція Геннадій Буткевич

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