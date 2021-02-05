У Мін'юсті назвали перші в'язниці, які планують продати в Україні
Їхнє майно піде на продаж з аукціону
Їхнє майно піде на продаж з аукціону
Першими пенітенціарними установами для продажу майна в 2021 році в Україні стануть виправний центр і дві виправні колонії. Їхнє майно піде на продаж з аукціону.
Як пише RegioNews, про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Поміж перших об'єктів значаться Ірпінський виправний центр №132 з площею земельних ділянок 8,3 гектара і будівель площею 27830,6 квадратних метри.
Також готують до продажу Львівську виправну колонію №48 та Південну виправну колонію №51 в Одесі. Всі зазначені об'єкти знаходяться на етапі консервації не функціонують і за гроші, отримані з продажу майна об'єктів планують побудувати нові виправні заклади.
Раніше повідомлялося, що у Мін'юсті планують продати першу в'язницю на початку березня.
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