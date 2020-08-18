Ставка на "зелене". Як Буткевич купує Житомирщину

Якщо мультимільйонер Геннадій Буткевич поставить свою людину на чолі списку «Слуги народу» на виборах у Житомирську облраду, ця його креатура - перший заступник голови ОДА Володимир Федоренко - матиме всі шанси незабаром пересісти в губернаторське крісло. Після чого «зелене світло» горітиме і вдень, і вночі для компанії Буткевича, яка розроблятиме єдине в країні Пержанське родовище берилію, що у Коростенському районі Житомирщини

Якщо мультимільйонер Геннадій Буткевич поставить свою людину на чолі списку «Слуги народу» на виборах у Житомирську облраду, ця його креатура - перший заступник голови ОДА Володимир Федоренко - матиме всі шанси незабаром пересісти в губернаторське крісло. Після чого «зелене світло» горітиме і вдень, і вночі для компанії Буткевича, яка розроблятиме єдине в країні Пержанське родовище берилію, що у Коростенському районі Житомирщини

RegioNews розбирався, хто та як просуває в Житомирській області інтереси співвласника "АТБ-Маркет", який крім розвитку однієї з найбільших в Україні мереж магазинів-дискаунтерів віднедавна захопився видобутком не лише газу та урану, а й графіту, титану, цирконію і берилію. Що, за словами самого Буткевича, може принести йому набагато більше грошей, чим АТБ. І до чого тут, власне, найближчі місцеві вибори на Житомирщині.

Берилієвий інтерес Буткевича

Під час нинішньої пандемії коронавірусу житомирські стрічки новин раптом зарясніли повідомленнями про виділення українським бізнесменом Геннадієм Буткевичем мільйонів гривень на закупівлю медичних товарів, вкрай необхідних лікарням регіону. Причому засоби індивідуального захисту, медикаменти, дезінфектори, медичні ліжка та інше устаткування передавала медзакладам Житомирщини геть не мережа АТБ, а інвесткомпанія BGV Group, в яку, серед іншого, входить "Пержанська рудна компанія". Це саме та фірма, яка ще в квітні 2019 року підписала з Держгеонадрами договір вартістю 76 млн грн щодо розробки Пержанського родовища в Олевському районі Житомирської області (віднедавна ввійшов у Коростенський район Житомирщині) - єдиного в Україні, де можна добувати берилієві руди.

Тут треба коротко нагадати, що оскільки вартість берилію є високою порівняно з іншими матеріалами, його застосовують лише у випадках, коли берилієві властивості мають вирішальне значення. Зокрема, йдеться про виробництво авіакосмічної, рентгенівської і лазерної техніки та унікальне використання в ядерній енергетиці в якості відбивачів й сповільнювачів нейтронів. Одним словом, цього легкого металу на планеті небагато, а потрібен він для високих технологій, відтак коштує, м’яко кажучи, недешево.

Так ось Пержанське родовище поблизу Олевська вже детально розвідане та підготовлене для експлуатації з очікуваною високою рентабельністю видобутку берилію. Бо за масштабами, якістю та новим типам зруденіння воно, між іншим, віднесено до типу унікальних у світі. Це родовище взагалі могло б стати об'єктом світової уваги через свою винятковість, добру збагачуваність та високу економічність. Але не стало, адже всіх випередив український мультимільйонер Буткевич. Щоправда, не сам, а з певними міноритаріями – харків’янами Олександром Настенком і Віталієм Якименком, яких називають близькими до нардепа минулого скликання від "Народного фронту" Ігоря Котвицького, котрий, в свою чергу, є відомим молодшим бізнес-партнером і тодішнього, і нинішнього глави МВС Арсена Авакова.

Механіка передвиборчого ляльководства

Тобто хто сприяв за президентства Петра Порошенка новому "ураново-рідкоземельному" напрямку бізнесу Буткевича, цілком зрозуміло. З приходом же в крісло глави держави Володимира Зеленського "дах" у співвласника АТБ, в принципі, лишився той же самий, але він вирішив розраховувати не тільки на своїх міноритаріїв, а й діяти безпосередньо в особистому ключі. Оголосивши про всебічну підтримку Зеленського і його команди, Буткевич, наприклад, відрядив на парламентські перевибори-2019 від "Слуги народу" начальницю управління з корпоративних комунікацій у торговельній корпорації АТБ Ганну Лічман, яка під зеленим прапором легко перемогла на мажоритарному окрузі №30 з центром в Кам'янському Дніпропетровської області, отримавши 47,8% голосів виборців.

Такий успішний досвід просування власних креатур в політику не міг не надихнути мультимільйонера напередодні наступної виборчої кампанії – місцевої. У Буткевича, звісно, є інтереси в багатьох регіонах, але Житомирщина вже понад рік є для нього в особливому пріоритеті. І, за даними RegioNews, ключовий житомирський політактив Буткевича – це виходець із сфери бізнесу, пов’язаному із салонами краси, Володимир Федоренко, який з листопада минулого року став першим заступником житомирського губернатора Віталія Бунечка. До речі, до кінця 2019-го Федоренко ніде на держслужбі не був помічений, але у нього є один важливий Буткевичу плюс – він уродженець саме Олевського району, де саме розташоване Пержанське родовище берилію.

Після того, як Федоренко на віце-губернаторській посаді пройшов у свого патрона "випробувальний термін", той замислив просунути його вище – у крісло голови ОДА. Втім, механіка такого просування геть небанальна. Спочатку Федоренко має стати №1 у списку партії "Слуга народу" на виборах до Житомирської облради (саме над цим, за даними інсайдерських джерел, Буткевич і його оточення зараз активно працюють). Після жовтневих виборів очільник списку має бути оголошений натхненником і організатором перемоги президентської політичної сили на Житомирщині, навіть якщо вона не виглядатиме такою вже перемогою. Ну а в фіналі цієї спецоперації – пропозиція Банкової для Федоренка очолити регіон, від якої той не зможе відмовитися.

Щоправда, в разі не потрапляння прямої креатури Буткевича в очільники обласного списку "Слуги народу" вся схема летить до біса. Тож у підсумку співвласнику АТБ та шанувальнику берилієвих руд доведеться перебудовуватися на марші і, скоріш за все, вже після виборів-2020. А також, судячи з усього, шукати у терміновому порядку Федоренку заміну на місце головного лобіста Буткевича в житомирській обласній владі.

Тому, за даними RegioNews, мультимільйонер вирішив діяти на випередження, намагаючись не лише забезпечити губернаторське крісло для свого протеже. Актуальна мета Буткевича – взагалі поставити під повний особистий контроль житомирський обласний осередок партії "Слуга народу", котрий наразі очолює непідконтрольний йому нардеп Андрій Клочко, який очолює комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Для цього у Буткевича є цілий арсенал своїх кадрів, які хочуть встановити оперативний контроль над парторганізацією у банальному рейдерському стилі. Також вже присутній у співвласника АТБ й свій кишеньковий претендент на житомирське "зелене царство" - це ще один нардеп від Житомирщини Богдан Кицак, який до своєї перемоги на одномандатному окрузі №63 з центром у Бердичеві був звичайним викладачем "Бердичівського педагогічного коледжу".