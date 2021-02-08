Совладелец "АТБ-Маркета” Буткевич купил контрольный пакет в нефтегазовом бизнесе

Точная сумма сделки не разглашается

Точная сумма сделки не разглашается

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КиевVласть.

Совладелец торговой сети "АТБ-Маркет” Геннадий Буткевич получил контроль над нефтегазовым бизнесом президента "Украинской аграрной конфедерации” Леонида Козаченко. Сумма сделки не разглашается, но, возможно, она превысила 20 млн долларов.

О сделке стало известно из сообщения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Двумя решениями АМКУ разрешил ООО "Трайдент Геоинвест Украина” купить акции ЧАО "Научно-производственный концерн "Укрнафтинвест” в количестве, обеспечивающем ООО "Трайдент Геоинвест Украина” более 50% голосов в высшем органе управления ЧАО.

Учредителем ООО "Трайдент Геоинвест Украина” (добыча, переработка и продажа нефти и газа) является мультимиллионер Геннадий Буткевич – совладелец сети продуктовых магазинов "АТБ-Маркет”.

Конечными бенефициарами ЧАО "Научно-производственный концерн "Укрнафтинвест” (владеет лицензиями на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей в Одесской области) являются Лидия Черныш и Леонид Козаченко (через Bolaso Investments Limited).

СМИ сообщали, что 2020 году сорвалась продажа ЧАО "Научно-производственный концерн "Укрнафтинвест” британской компании Regal Petroleum народного депутата Вадима Новинского ("Смарт-”Холдинг”). Тогда стоимость ЧАО оценивалась в 40 млн долларов.

Справка. Леонид Козаченко – президент ВГО "Украинская аграрная конфедерация”, народный депутат VIII созыва Верховной Рады ("БПП”), возглавлявший межфракционное депутатское "Аграрное объединение”, бывший член президиума Аграрной партии, экс-глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Николая Азарова, бывший советник третьего президента Виктора Ющенко, экс-вице-премьер по аграрным вопросам в Кабинете министров Анатолия Кинаха. Ранее Леонид Козаченко почти 10 лет работал в агробизнесе. В 1991 году Козаченко успел поработать начальником управления сельскохозяйственного маркетинга и лицензий Министерства сельского хозяйства Украины. А до того, с 1979 года, работал на руководящих должностях в колхозах Фастовского района Киевской области.

Геннадій Буткевич – совладелец компании АТБ-маркет с 1998 года. До того работал в милиции, в управлении по борьбе с организованной преступностью, в 1995-97 возглавлял службу безопасности в компании "Единые энергетические системы Украины".

Как сообщалось ранее, в правительстве сказали, планируют ли продажу акций КБ "Южное" и "Южмаш". Сейчас стоит только задача провести корпоратизацию.

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