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На Дніпропетровщині масштабна катастрофа на залізниці: вісім вагонів зійшли з колії
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06 лютого 2021, 11:12 1970

На Дніпропетровщині масштабна катастрофа на залізниці: вісім вагонів зійшли з колії

06 лютого 2021, 11:12 1970
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Рух потягів у цьому напрямку затримується більше ніж на дві години 
Рух потягів у цьому напрямку затримується більше ніж на дві години 
Фото: Facebook
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В ніч на 6 лютого, приблизно о 2:05 поблизу залізничної станції Воскобійня на Дніпропетровщині під час руху 8 вагонів вантажного потягу (складається з 57 вагонів) зійшли з колії.

Як передає RegioNews, про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

Внаслідок цього пошкоджено залізничну колію та електричну опору (електроживлення на аварійній ділянці відсутнє), 4 вагони, які перевозили клінкер, перекинулися. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

О 7:10 аварійними бригадами РЕС відновлено електропостачання на аварійній ділянці. О 7:30 відновлено рух залізничного транспорту по 1-й колії.

Як повідомили в "Укрзалізниці", наразі тривають роботи з очищення аварійної ділянки від пошкоджених елементів та відновлення залізничного полотна.

Залізничники розслідують причини сходження вантажних вагонів. Деякі пасажирські поїзди південного напрямку прямують із запізненням.

  • поїзд №116 Бердянськ - Київ відправився із затримкою 2 год 5 хв.;
  • поїзд №38 Запоріжжя - Київ відправився зі станції П’ятихатки Ст. із затримкою 1 год 55 хв.;
  • поїзд №12 Київ - Новоолексіївка відправився зі станції Верхньодніпровськ із затримкою на 3 год.;
  • поїзд №92 Одеса - Костянтинівка відправився зі станції Верхівцеве із затримкою на 2 год 30 хв.

Нагадаємо, 30 грудня експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зійшов з рейок.

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