На Дніпропетровщині масштабна катастрофа на залізниці: вісім вагонів зійшли з колії

Рух потягів у цьому напрямку затримується більше ніж на дві години

Рух потягів у цьому напрямку затримується більше ніж на дві години

Фото: Facebook

В ніч на 6 лютого, приблизно о 2:05 поблизу залізничної станції Воскобійня на Дніпропетровщині під час руху 8 вагонів вантажного потягу (складається з 57 вагонів) зійшли з колії.

Як передає RegioNews, про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Внаслідок цього пошкоджено залізничну колію та електричну опору (електроживлення на аварійній ділянці відсутнє), 4 вагони, які перевозили клінкер, перекинулися. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні. О 7:10 аварійними бригадами РЕС відновлено електропостачання на аварійній ділянці. О 7:30 відновлено рух залізничного транспорту по 1-й колії. Як повідомили в "Укрзалізниці", наразі тривають роботи з очищення аварійної ділянки від пошкоджених елементів та відновлення залізничного полотна. Залізничники розслідують причини сходження вантажних вагонів. Деякі пасажирські поїзди південного напрямку прямують із запізненням. поїзд №116 Бердянськ - Київ відправився із затримкою 2 год 5 хв.;

поїзд №38 Запоріжжя - Київ відправився зі станції П’ятихатки Ст. із затримкою 1 год 55 хв.;

поїзд №12 Київ - Новоолексіївка відправився зі станції Верхньодніпровськ із затримкою на 3 год.;

поїзд №92 Одеса - Костянтинівка відправився зі станції Верхівцеве із затримкою на 2 год 30 хв. Нагадаємо, 30 грудня експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зійшов з рейок.

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