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08 лютого 2021, 11:49 1037

У поліції озвучили причину вибуху в торговому центрі Чернівців

08 лютого 2021, 11:49 1037
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В результаті вибуху ніхто із людей не постраждав
В результаті вибуху ніхто із людей не постраждав
Фото з відкритих джерел
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Вибух, який пролунав напередодні у торговому центрі "Майдан" у Чернівцях, стався через несправність бойлера.

Як пише RegioNews, про це кореспонденту "Укрінформу" розповіли у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"Попередня причина вибуху - несправність системи нагрівання води, а саме бойлеру. Площа пошкодженого майна склала близько 100 квадратних метрів", - повідомили в поліції.

Тут зазначили, що в результаті вибуху ніхто із людей не постраждав.

Наразі відомості про подію внесли до ЄРДР за ознаками ч. 1 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ.

Нагадаємо, 7 лютого у центрі Чернівців стався вибух у торговому центрі.

Україна Чернівці вибух поліція НП

 
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