У поліції озвучили причину вибуху в торговому центрі Чернівців
В результаті вибуху ніхто із людей не постраждав
В результаті вибуху ніхто із людей не постраждав
Вибух, який пролунав напередодні у торговому центрі "Майдан" у Чернівцях, стався через несправність бойлера.
Як пише RegioNews, про це кореспонденту "Укрінформу" розповіли у відділі комунікації поліції Чернівецької області.
"Попередня причина вибуху - несправність системи нагрівання води, а саме бойлеру. Площа пошкодженого майна склала близько 100 квадратних метрів", - повідомили в поліції.
Тут зазначили, що в результаті вибуху ніхто із людей не постраждав.
Наразі відомості про подію внесли до ЄРДР за ознаками ч. 1 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ.
Нагадаємо, 7 лютого у центрі Чернівців стався вибух у торговому центрі.
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