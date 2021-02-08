На Буковине полицейские пресекли деятельность сети подпольных игорных заведений

Изъяли у злоумышленников вещественных доказательств на более чем 4,5 млн грн

Изъяли у злоумышленников вещественных доказательств на более чем 4,5 млн грн

Фото: отдел коммуникации полиции Черновицкой области

Правоохранители выявили и задокументировали, что на Буковине правонарушители незаконно предоставляли услуги в сфере игорного бизнеса под видом интерактивных клубов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

В частности, правоохранители установили, что 36-летний буковинец организовал на территории Черновицкой области сеть заведений, в которых незаконно предоставлял доступ к азартным играм через сеть Интернет. Также мужчина привлек к преступной деятельности еще нескольких жителей Буковины. Каждый из сообщников выполнял определенные функции и отвечал за свое направление работы.

В процессе досудебного расследования сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения "КОРД" областного управления НПУ осуществили 44 санкционированные обыска в игорных заведениях и по местам жительства участников преступной группы. Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников: 160 мониторов; 163 системных блока; 18 роутеров; 12 модемов; 6 источников бесперебойного питания; средства видеонаблюдения; деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму примерно 1 миллион 350 тысяч гривен; порошкообразное вещество, похожее на амфетамин; черновые записи; 3 транспортные средства, - сообщают в полиции.

Общая стоимость изъятого составляет 4 миллиона 650 тысяч гривен. Вещественные доказательства полицейские направили на исследование в Черновицкий научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

Организатору незаконного бизнеса сотрудники СУ ГУНП в Черновицкой области уже сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 203-2 (Незаконная деятельность по организации либо проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Деятельность еще одного подпольного игорного заведения пресекли сотрудники отделения полиции №3 Черновицкого райуправления полиции. Так, следователи и оперативники полиции обнаружили в подвале одного из зданий в центре города Заставна заведение, которое незаконно предоставляло доступ к азартным играм.

Полицейские изъяли у нарушителей: 11 системных блоков, 11 мониторов; роутер, коммутаторы; камеры видеонаблюдения и другие доказательства причастности к противоправной деятельности.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по квалифицирующим признакам той же статьи УК Украины. Полицейские проводят досудебное расследование и выясняют все обстоятельства уголовного правонарушения и устанавливают лиц, причастных к организации нелегального бизнеса.

Как сообщалось ранее, 26 января в Одессе объявили о подозрении организаторам подпольного казино. Трое жителей Измаильского района контролировали работу подпольного игорного заведения в областном центре.