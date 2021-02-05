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05 лютого 2021, 17:06 384

Запорізька ТЕС продовжує працювати в штатному режимі 2-ма енергоблоками, - ДТЕК

05 лютого 2021, 17:06 384
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Відключення блоку не вплинуло на енерго- та водопостачання, як і на роботу ТЕС в цілому
Відключення блоку не вплинуло на енерго- та водопостачання, як і на роботу ТЕС в цілому
Фото з відкритих джерел
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На даний момент станція працює двома блоками (№3 і №4), несе потужність близько 400 МВт. Для відшкодування графіка навантаження енергоблоку №1 енергетики станції оперативно почали запускати енергоблок №2.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДТЕК.

Як повідомлялося, сьогодні, о 10:49 був відключений енергоблок №1 Запорізької ТЕС через тимчасову несправність системи охолодження блочного трансформатора 1Т.

На даний момент станція працює двома блоками (№3 і №4), несе потужність близько 400 МВт. Для відшкодування графіка навантаження енергоблоку №1 енергетики станції оперативно почали запускати енергоблок №2. Відключення блоку не вплинуло на енерго- та водопостачання, як і на роботу ТЕС в цілому, - повідомляють у ДТЕК.

У компанії також звертають увагу, що таке технологічне порушення - нерідкісне явище для будь-якої теплової генерації, а особливо в період високого навантаження.

Це не є позаштатна ситуація чи аварія. Після того, як енергетики усунуть недоліки в роботі енергоблоку №1, він буде готовий включитися в енергосистему, а поки його навантаження на себе візьме енергоблок №2, - наголошують у ДТЕК.

Як повідомлялося сьогодні, на Запорізькій ТЕС чергова аварія, відбулося відключення енергоблоку. 3 лютого через аварію на Запорізькій ТЕС було знеструмлено Енергодар та ще 12 населених пунктів.

аварія енергетика Енергодар ТЕЦ Запорізька область

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