Запорожская ТЭС продолжает работать в штатном режиме 2-мя энергоблоками, - ДТЭК

Отключение блока не повлияло на энерго - и водоснабжение, как и на работу ТЭС в целом

Отключение блока не повлияло на энерго - и водоснабжение, как и на работу ТЭС в целом

Фото из открытых источников

На данный момент станция работает двумя блоками (№3 и №4), несет мощность около 400 МВт. Для возмещения графика нагрузки энергоблока №1 энергетики станции оперативно начали запускать энергоблок №2.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЕК. Как сообщалось, сегодня, в 10:49 был отключен энергоблок №1 Запорожской ТЭС через временную неисправность системы охлаждения блочного трансформатора 1Т. На данный момент станция работает двумя блоками (№3 и №4), несет мощность около 400 МВт. Для возмещения графика нагрузки энергоблока №1 энергетики станции оперативно начали запускать энергоблок №2. Отключение блока не повлияло на энерго - и водоснабжение, как и на работу ТЭС в целом, - сообщают в ДТЭК. В компании также обращают внимание, что такое технологическое нарушение - нередкое явление для любой тепловой генерации, а особенно в период высокой нагрузки. Это не внештатная ситуация или авария. После того, как энергетики устранят недостатки в работе энергоблока №1, он будет готов включиться в энергосистему, а пока его нагрузку на себя возьмет энергоблок №2, - отмечают в ДТЭК. Как сообщалось сегодня, на Запорожской ТЭС очередная авария, произошло отключение энергоблока. 3 февраля из-за аварии на Запорожской ТЭС было обесточено Энергодар и еще 12 населенных пунктов.

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