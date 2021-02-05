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05 февраля 2021, 17:06 384

Запорожская ТЭС продолжает работать в штатном режиме 2-мя энергоблоками, - ДТЭК

05 февраля 2021, 17:06 384
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Отключение блока не повлияло на энерго - и водоснабжение, как и на работу ТЭС в целом
Отключение блока не повлияло на энерго - и водоснабжение, как и на работу ТЭС в целом
Фото из открытых источников
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На данный момент станция работает двумя блоками (№3 и №4), несет мощность около 400 МВт. Для возмещения графика нагрузки энергоблока №1 энергетики станции оперативно начали запускать энергоблок №2.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЕК.

Как сообщалось, сегодня, в 10:49 был отключен энергоблок №1 Запорожской ТЭС через временную неисправность системы охлаждения блочного трансформатора 1Т.

На данный момент станция работает двумя блоками (№3 и №4), несет мощность около 400 МВт. Для возмещения графика нагрузки энергоблока №1 энергетики станции оперативно начали запускать энергоблок №2. Отключение блока не повлияло на энерго - и водоснабжение, как и на работу ТЭС в целом, - сообщают в ДТЭК.

В компании также обращают внимание, что такое технологическое нарушение - нередкое явление для любой тепловой генерации, а особенно в период высокой нагрузки.

Это не внештатная ситуация или авария. После того, как энергетики устранят недостатки в работе энергоблока №1, он будет готов включиться в энергосистему, а пока его нагрузку на себя возьмет энергоблок №2, - отмечают в ДТЭК.

Как сообщалось сегодня, на Запорожской ТЭС очередная авария, произошло отключение энергоблока. 3 февраля из-за аварии на Запорожской ТЭС было обесточено Энергодар и еще 12 населенных пунктов.

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