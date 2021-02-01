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01 февраля 2021, 15:45 90

Луцкрада обратилась к президенту из-за тарифов

01 февраля 2021, 15:45 90
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Обращение приняли на внеочередном заседании сессии горсовета
Обращение приняли на внеочередном заседании сессии горсовета
Фото из открытых источников
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На внеочередном заседании 6-й сессии Луцкого городского совета депутаты согласовали обращение, которое направят президенту Украины относительно тарифов на газ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Волынь.Правда.

Цену на газ формирует не рынок, а "Нафтогаз" Украины. Цена на газ публикуется после 20 чисел, население еще до сих пор не знает, сколько нужно оплачивать в январе, потому что цена еще не обнародована, – рассказал директор департамента экономической политики Борис Смаль.

Он зачитал обращение к президенту Украины, в котором говорится, что депутаты Луцкого городского совета выражают решительный протест против тарифной войны против собственного народа и требуют утвердить прозрачную методику расчета и установления цен на поставку сырья, а также обеспечить открытость деятельности нефте- и газодобывающей отраслей и направления всего объема добытого на территории Украины природного газа на нужды населения.

Городской голова Луцка Игорь Полищук отметил, что у населения Украины есть задолженности перед поставщиком газа, поэтому невозможно сменить, собственно, поставщика.

Весь украинский народ хотят поставить на колени, нет расчетов в 90% с НАК "Нафтогазом Украины", а отопительный сезон заканчивается, – подытожил Игорь Полищук.

Как сообщалось, сегодня в Черновицкой области из-за тарифов перекрыли трассу национального значения.

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