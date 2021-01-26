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26 січня 2021, 09:26 16

Понад 400 тисяч сімей постраждають через підвищення цін на електроопалення - Разумков

26 січня 2021, 09:26 16
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За підрахунками голови Ради, переплата через підвищення становитиме близько 2 тисяч гривень
За підрахунками голови Ради, переплата через підвищення становитиме близько 2 тисяч гривень
Фото: з відкритих джерел
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Через зростання тарифів на електроенергію суттєво постраждають близько 400 тисяч українських родин, які використовують електричне опалення.

Як передає RegioNews, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова".

За його словами, у Раді зараз шукають механізм для виділення коштів на компенсацію українцям.

"Ми вмовляли всіх відмовитися від російського газу, перейти на українську електрику, а насправді ми зараз змінюємо правила гри. Я рахував: різниця для населення, яку використовує 3000 кВт на опалення між тим, що було, і тим, що стало, становить 1940 грн, якщо був двозонний лічильник. Якщо однозонний тариф, то різниця складає 2340 грн. Це велике навантаження на українські сім'ї. Близько 400 тисяч таких сімей по Україні", - розповів Разумков.

Він підкреслив, що компенсація сплачуватиметься громадянам у повному обсязі.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що субсидії для населення України будуть виплачуватися в повному обсязі.

ВР спікер компенсація субсидія комунальні послуги Дмитро Разумков
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