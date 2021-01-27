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27 января 2021, 13:50 48

Правительство ввело компенсации некоторым потребителям электроэнергии

27 января 2021, 13:50 48
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Предварительно на это выделено 1 миллиард 400 миллионов гривен
Предварительно на это выделено 1 миллиард 400 миллионов гривен
Фото из открытых источников
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Правительство покроет разницу стоимости потребленной электроэнергии, возникшей в результате отмены пониженных тарифов и применения фиксированной цены для бытовых потребителей с 1 января 2021-го года (кроме получателей субсидии).

Это решение принято сегодня на заседании Правительства, передает RegioNews.

Компенсация предоставляется для покрытия разницы стоимости потребленной электрической энергии, возникшей в результате отмены пониженных тарифов и применения фиксированной цены для бытовых потребителей (кроме тех, которые получают жилищную субсидию), установленной с 1 января 2021-го года, следующим категориям потребителей:

Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020-го года имело право на пониженный тариф.

Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), и по состоянию на 31 декабря 2020-го года имело право на пониженный тариф.

Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Принято с доработкой в трехдневный срок.

Ранее сообщалось, что Правительство планирует выделить 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льгот на электроэнергию. Компенсации получат пользователи электроотопления, которые имеют на это право.

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