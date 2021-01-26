Штрафы и пеня за несвоевременно уплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут, - Шмыгаль

Также правительство будет инициировать законопроект о возможности передачи газораспределительных сетей органам местного самоуправления

Также правительство будет инициировать законопроект о возможности передачи газораспределительных сетей органам местного самоуправления

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По словам главы Кабмина, Правительство начало реализацию шагов, необходимых для того, чтобы рынки электроэнергии и газа начали работать правильно и удобно для людей.

Об этом отметил Премьер-министр Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода слова", - передает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Во-первых, была установлена предельная цена на рынке газа с 1 февраля и до конца отопительного сезона не выше 6,99 грн за кубический метр. Во-вторых, тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться до конца отопительного сезона. В-третьих, после консультаций с Правительством и народными депутатами НКРЕКП приняла решение об ограничении тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр, — отметил Денис Шмыгаль.

В то же время, как отметил Премьер-министр, Правительство совместно с профильным комитетом Верховной Рады будет инициировать принятие законопроекта о возможности передачи газораспределительных сетей органам местного самоуправления. "Это важный элемент, который обеспечит справедливость формирования цены на распределение", — добавил он.

Кроме того, Глава Правительства подчеркнул, что штрафы и пеня за несвоевременно уплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут.

Премьер-министр также сообщил, что в Правительстве ожидают результатов расследования Антимонопольного комитета и установление честных прозрачных правил на рынке газа.

Кабмином будет принято решение о компенсации домохозяйствам, в которых установлено электроотопление. И последний шаг: летний продукт станет основным у газораспределительных компаний. То есть цена на газ будет устанавливаться один раз в год, как это делается в большинстве стран Европы, — отметил глава Правительства.

Как сообщалось, премьер Шмыгаль заявил, что Кабмин планирует укрупнить облгазы и завести в них временные администрации.

Спикер парламента Дмитрий Разумков утверждает, что более 400 тысяч семей пострадают из-за повышения цен на электроотопление.