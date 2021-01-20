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20 січня 2021, 16:55 6

На п'яти великих енергокомпаніях пройдуть перевірки через брак вугілля

20 січня 2021, 16:55 6
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Перевірки проведуть через офіційне звернення державної компанії "Укренерго"
Перевірки проведуть через офіційне звернення державної компанії "Укренерго"
Фото: flickr
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує позапланово перевірити п'ять великих енергетичних окомпаній через критичну ситуацію із запасами вугілля.

Про це повідомляє агентство УНІАН із посиланням на проєкт постанови, яку регулятор планує розглянути 25 січня, передає RegioNews.

Зокрема, регулятор планує перевірити компанії "ДТЕК Дніпроенерго", "Донбасенерго", "ДТЕК Західенерго", "Центренерго" і "ДТЕК Східенерго".

Перевірки проведуть через офіційне звернення до комісії з боку державної компанії "Укренерго", в якому йдеться про критичний рівень запасів вугілля на складах енергокомпаній, що ставить під загрозу стабільне функціонування енергосистеми країни.

Нагадаємо, 19 січня в "Укренерго" повідомили про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах ТЕС.

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