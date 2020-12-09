Шахтарям Львівщини заборгованість із зарплати обіцяють погасити

В цьому запевнив перший заступник голови ОДА на зустрічі з керівниками шахт і профспілок Львівщини

В цьому запевнив перший заступник голови ОДА на зустрічі з керівниками шахт і профспілок Львівщини

Фото пресслужби Львівської ОДА

Сьогодні, 9 грудня, перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик зустрівся із керівниками шахт та профспілок Львівщини. Заборгованість із заробітної плати шахтарям Львівщини мають погасити з державного бюджету та від реалізації продукції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА. Як йшлося під час зустрічі, із врахуванням листопада заборгованість перед гірниками області становить понад 300 млн грн. Її погасять із Державного бюджету, а також від реалізації вугільної продукції. До 25 грудня надійдуть кошти для погашення заборгованості в межах Державного бюджету. Це передбачено змінами до бюджету, які прийняла Верховна Рада 17 листопада, - розповів перший заступник голови ОДА Андрій Годик. Згідно з цим документом виділять 1,4 млрд грн на всю Україну. Це кошти на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла на даний момент. Йдеться в тому числі й про державні шахти Львівщини, які є у складі ДП "Львівугілля". Окрім цього, частину заборгованості погасять за рахунок доходу за відвантажену продукцію. Як розповів керівник ДП "Львівугілля" Олег Акімов, на сьогодні борг за відвантажену продукцію перед підприємством становить 68 млн грн. Львівська ОДА разом з керівництвом підприємства, профспілками буде комунікувати з Центренерго щодо закриття заборгованості, адже саме від них залежить своєчасність розрахунків за відвантажену продукцію,- додав Андрій Годик. Надходження цих коштів очікують до кінця тижня. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у декількох регіонах України шахтарі вийшли на страйк.

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