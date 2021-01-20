Кабмін контролюватиме найбільші об'єкти енергетики в Україні
Кабінет міністрів отримає безпосередній контроль над найбільшими державними підприємствами у сфері енергетики. Рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 січня, пише RegioNews.
Рішення стосується виконання Третього енергопакета ЄС у частині розмежування операторів системи передачі, виробників та постачальників електричної енергії.
"Водночас Мінекономіки, Міненерго та Мінфін повинні розробити рішення про передачу в управління Міненерго державних компаній "Укренерго", "Магістральні газопроводи України" та ДП "Оператор ринку". Ці рішення є вкрай важливими та сприятимуть подальшій інтеграції України до європейської спільноти", — прокоментував премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що Кабмін ухвалив відповідне рішення "за дорученням президента".
Раніше повідомлялося, що уряд пропонує зробити "Нафтогаз" єдиним постачальником газу.