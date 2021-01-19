В "Укренерго" повідомили про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах ТЕС

Це сталося у зв'язку з різким похолоданням

Це сталося у зв'язку з різким похолоданням

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В "Укренерго" заявили про "критичну ситуацію" із запасами вугілля усіх марок на складах ТЕС - станом на 18 січня, його запаси з початку листопада 2020 року зменшились у 5,2 разів до 487,5 тис тонн.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що із загальних запасів у 487,5 тис. тонн газового вугілля - 283,6 тис. тонн (запаси зменшились у 7,5 раза), антрацитового - 203,9 тис. тонн (-44,4%).

"Тому, починаючи з понеділка 18 січня, включено в роботу додатково шість блоків трьох ТЕС (Вуглегірська ТЕС, Зміївська ТЕС, Трипільська ТЕС) на резервному паливі (газ) сумарною потужністю 1 200 МВт", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що через різке похолодання споживання електроенергії зросло.

"Жодних відключень будь-яких категорій споживачів за минулий тиждень та станом на 18 січня не відбулося, графіки обмеження потужності (ГОП) та аварійного відключення (ГАВ) промислових підприємств не застосовувалися і наразі не плануються до застосування", - підкреслили в "Укренерго".

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" сказали, чи плануються віялові відключення світла країною.