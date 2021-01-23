"У власти не профессионалы, а пиарщики", - Уманский о поручении президента проверить тарифную сетку в регионах

Эксминистр финансов называет это поручение манипуляцией

Эксминистр финансов называет это поручение манипуляцией

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Об этом написал экс-министр финансов Игорь Уманский на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Игорь Уманский утверждает, что цель этого поручения – перекладывание ответственности.

...Есть одно НО. И заключается оно в том, что из всех перечисленных тарифов, на местах формируются только цены на городской общественный транспорт, - пишет экс-министр.

Далее он цитирует ст.28 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", согласно которой к ведению исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов относится установление в порядке и границах, определенных законодательством, тарифов на бытовые, коммунальные (КРОМЕ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО ПОСТАВКЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРАХ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ), транспортные и другие услуги".

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Уманский добавляет, что "подобные "поручения" без срока исполнения и конкретно поставленной цели – наглая и откровенная манипуляция общественным мнением".

Простите, а что именно должно стать результатом этого "государева желания"? А ничего. Потому что единственная цель этого "поручения" – перекладывание ответственности и очередное вешание лапши на уши украинцам. Закономерный результат того, что у власти не профессионалы, а пиарщики, - пишет Уманский.

Как сообщалось ранее, Зеленский поручил проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны. Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.