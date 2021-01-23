"У власти не профессионалы, а пиарщики", - Уманский о поручении президента проверить тарифную сетку в регионах
Игорь Уманский прокомментировал поручение президента Зеленского Кириллу Тимошенко "проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны»
Об этом написал экс-министр финансов Игорь Уманский на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
Игорь Уманский утверждает, что цель этого поручения – перекладывание ответственности.
...Есть одно НО. И заключается оно в том, что из всех перечисленных тарифов, на местах формируются только цены на городской общественный транспорт, - пишет экс-министр.
Далее он цитирует ст.28 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", согласно которой к ведению исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов относится установление в порядке и границах, определенных законодательством, тарифов на бытовые, коммунальные (КРОМЕ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО ПОСТАВКЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРАХ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ), транспортные и другие услуги".
Цар хороший – боярє погані. Маніпуляція стара, як світ. Президент видає Кирилові Тимошенко "доручення перевірити...Posted by Ihor Umanskyi on Friday, January 22, 2021
Уманский добавляет, что "подобные "поручения" без срока исполнения и конкретно поставленной цели – наглая и откровенная манипуляция общественным мнением".
Простите, а что именно должно стать результатом этого "государева желания"? А ничего. Потому что единственная цель этого "поручения" – перекладывание ответственности и очередное вешание лапши на уши украинцам. Закономерный результат того, что у власти не профессионалы, а пиарщики, - пишет Уманский.
Как сообщалось ранее, Зеленский поручил проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны. Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.