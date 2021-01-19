Украина продолжает увеличивать суточный отбор газа из ПХГ

В эти дни отбирается газ из ПХГ для удовлетворения потребностей не только украинцев, а и для иностранных заказчиков

В эти дни отбирается газ из ПХГ для удовлетворения потребностей не только украинцев, а и для иностранных заказчиков

Фото из открытых источников

Украина 18 января 2021 года подняла из своих подземных хранилищ (ПХГ) 136 млн куб. м природного газа, это максимальный суточный объем отбора ПХГ Украины за последние пять лет.

Об этом сообщил и.о. главы АО "Укртрансгаз" и первый заместитель председателя правления "Нафтогаза Украины" Сергей Перелома на своей странице в Facebook, передает RegioNews. По его словам, это максимальный суточный объем отбора ПХГ Украины за последние пять лет. Рекордные объемы отбора газа - свидетельство успешности европейского вектора, который мы так активно развивали в последние годы. В эти дни мы отбираем газ из ПХГ для удовлетворения потребностей не только украинцев, а и для иностранных заказчиков, - отметил Перелома. Если в первой декаде января 2020 года отбор из ПХГ колебался от 59 млн куб. м до 72,6 млн куб. м, то дальше с увеличением морозов начался неуклонный рост: 79,1 млн, 81,9 млн, 87,2 млн, 90,5 млн, 96,2 млн, 103,2 млн, 122,5 млн куб. м. В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Червонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м, расположено на временно оккупированной территории). Напомним, вчера сообщалось, что из-за мороза увеличилось потребление газа в Украине. Система ГТС работает в штатном режиме.

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