Профтехническое, профессиональное предвысшее и высшее образование: обучение после 24 января очное или смешанное, - позиция Минобразования

Вузы самостоятельно будут решать, когда и в какой форме организовывать обучение

Вузы самостоятельно будут решать, когда и в какой форме организовывать обучение

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При благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учебных заведений профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования продолжат обучение в смешанном формате или очно.

Об этом сообщил министр образования Шкарлет своем Telegram-канале, передает RegioNews.

При благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учебных заведений профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования продолжат обучение в смешанном формате или очно. Это позиция МОН.

Заведения высшего образования, имея широкую управленческую автономию и учитывая эпидситуацию в каждом отдельном регионе, самостоятельно будут решать, когда и в какой форме организовывать обучение.

Отдельный вопрос – практика. Ряд специальностей и большинство профессий требуют практического обучения, а потому важно организовать студенческие и ученические практики с обязательным соблюдением карантинных мероприятий, - отметил Шкарлет.

Он также выразил убеждение, что большинство соискателей образования мечтают о возвращении в аудитории, а потому осознают важность ежедневного соблюдения противоэпидемических требований.

Ранее сообщалось, что министр образования выразил убеждение, что после 25 января выпускники школ смогут вернуться за парты.