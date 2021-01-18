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18 січня 2021, 22:06 5

Зеленський затвердив персональний склад Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва

18 січня 2021, 22:06 5
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Указ про це президент підписав сьогодні
Указ про це президент підписав сьогодні
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 18/2021 «Про персональний склад Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Згідно з Указом, очолила Раду заступник керівника Офісу Президента України Юлія Свириденко. Секретарем призначена генеральний директор Директорату з питань економічної політики Офісу Президента Олена Дьяченко.

Глава держави своїм указом № 582/2020 від 22 грудня 2020 року утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади та представників малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань, - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Зеленський створює коордраду для вирішення проблем мікробізнесу. Це буде дорадчий орган, який має напрацювати законодавчі зміни.

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