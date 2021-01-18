Зеленський затвердив персональний склад Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 18/2021 «Про персональний склад Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва».
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.
Згідно з Указом, очолила Раду заступник керівника Офісу Президента України Юлія Свириденко. Секретарем призначена генеральний директор Директорату з питань економічної політики Офісу Президента Олена Дьяченко.
Глава держави своїм указом № 582/2020 від 22 грудня 2020 року утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади та представників малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань, - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Зеленський створює коордраду для вирішення проблем мікробізнесу. Це буде дорадчий орган, який має напрацювати законодавчі зміни.