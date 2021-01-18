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18 января 2021, 22:06 5

Зеленский утвердил персональный состав Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства

18 января 2021, 22:06 5
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Указ об этом президент подписал сегодня
Указ об этом президент подписал сегодня
Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 18/2021 «О персональном составе Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Согласно Указу, возглавила Совет заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Свириденко. Секретарем назначена генеральный директор Директората по вопросам экономической политики Офиса Президента Елена Дьяченко.

Глава государства своим указом № 582/2020 от 22 декабря 2020 года образовал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и представителей малого предпринимательства и их общественных объединений, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский создает коордсовет для решения проблем микробизнеса. Это будет совещательный орган, который должен наработать законодательные изменения.

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