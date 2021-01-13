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13 січня 2021, 20:11 52

Найманим працівникам, які постраждали через карантин, дадуть одноразову допомогу

13 січня 2021, 20:11 52
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Це стосується ФОПів та працівників бізнесу, який не працює через локдаун
Фото: Кабмін
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Кабінет Міністрів під час засідання 13 січня ухвалив постанову про надання одноразової матеріальної допомоги найманим працівникам, які тимчасово не працюють через запровадження карантинних заходів.

Про це у Telegram повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Кабмін ухвалив проєкт постанови "Про виділення коштів для завершення надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів, у 2021 році", - розповів Мокан.

За його словами, постанова передбачає надання одноразової матеріальної допомоги найманим працівникам, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження карантинних заходів та ФОПам, економічна діяльність яких підпадає під обмежувальні заходи, що призводить до їх тимчасового зупинення.

Передбачається, що на ці виплати виділять 201 млн грн із спеціального фонду бюджету. Виплату одноразової матеріальної допомоги буде проводити Пенсійний фонд.

Нагадаємо, Кабмин решил оставить зарплаты госслужащих на уровне 2020 года.

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