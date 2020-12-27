Найбільше українці продовжують витрачати на продукти харчування, - Держкомстат

Українцям продемонстрували витрати за третій квартал поточного року

Українцям продемонстрували витрати за третій квартал поточного року

Фото з відкритих джерел

Незважаючи на глобальну пандемію коронавірусу, люди не стали менше витрачати.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Держкомстату.

Загальні витрати за третій квартал 2020 року склали 790 мільярдів гривень. Це на один відсоток більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше українці продовжують витрачати на продукти харчування. Ця стаття витрат займає відразу 45,28% від загального бюджету витрат. На другому місці йде оплата житлово-комунальних послуг, на яку громадяни витрачають не менше одинадцяти відсотків.

На поїздки в громадському транспорті люди витрачають не менше восьми відсотків від своїх витрат щомісяця. Далеко не всі можуть відмовитися від шкідливих звичок — купівля тютюнових виробів і алкоголю посідає третє місце у витратах середньостатистичного українця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держстаті розповіли, скільки в Україні безробітних.