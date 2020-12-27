10:44  27 грудня
В Україні за добу зафіксовано 6113 випадків COVID-19
16:49  27 грудня
Мер Чернігова відреагував на звинувачення про свою можливу причетність до розкрадань в Укрбуді"
18:26  27 грудня
В зоні ООС тричі порушували режим тиші від початку доби
UA | RU
UA | RU
27 грудня 2020, 15:49 6

Найбільше українці продовжують витрачати на продукти харчування, - Держкомстат

27 грудня 2020, 15:49 6
Читайте также на русском языке
Українцям продемонстрували витрати за третій квартал поточного року
Українцям продемонстрували витрати за третій квартал поточного року
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Незважаючи на глобальну пандемію коронавірусу, люди не стали менше витрачати.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Держкомстату.

Загальні витрати за третій квартал 2020 року склали 790 мільярдів гривень. Це на один відсоток більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше українці продовжують витрачати на продукти харчування. Ця стаття витрат займає відразу 45,28% від загального бюджету витрат. На другому місці йде оплата житлово-комунальних послуг, на яку громадяни витрачають не менше одинадцяти відсотків.

На поїздки в громадському транспорті люди витрачають не менше восьми відсотків від своїх витрат щомісяця. Далеко не всі можуть відмовитися від шкідливих звичок — купівля тютюнових виробів і алкоголю посідає третє місце у витратах середньостатистичного українця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держстаті розповіли, скільки в Україні безробітних.

Держстат продукти бюджет статистика
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Депутати Київради прийняли бюджет столиці на 2021 рік
24 грудня 2020, 21:04
Львівська міськрада прийняла регламент і перенесла "бюджетну” сесію на 29 грудня
24 грудня 2020, 20:31
Разумков прогнозує перегляд держбюджету-2021
24 грудня 2020, 19:08
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
"Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »