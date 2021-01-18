Население Украины сократилось за год более чем на четверть миллиона

За это время украинцев умерло почти вдвое больше, чем родилось

За это время украинцев умерло почти вдвое больше, чем родилось

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Население в Украине на начало декабря прошлого года достигало 41,63 млн человек, сократившись за год, по сравнению с цифрами на 1 декабря 2019 года, на 292,8 тыс. лиц.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на экспресс-выпуск Госстатистики.

По информации Госстата, численность имеющегося населения в Украине, по оценке, на 1 декабря 2020 года составляла 41 629,9 тыс. лиц, и в течение января‒ноября 2020 года численность населения уменьшилась на 272,5 тыс. лиц. В то же время за месяц - в ноябре - население сократилось на 40,9 тысячи.

Естественное сокращение населения в Украине за 11 месяцев 2020 года составляло 280,27 тыс. лиц, в то же время миграционный прирост населения за этот период составил 7,78 тыс. лиц. При этом за это время украинцев умерло почти вдвое больше, чем родилось.

Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 49 живорожденных, - отметили в Госстате.

Так, количество живорожденных в январе-ноябре прошлого года составила 268,89 тыс. лиц. Умерли за этот период 549,17 тыс. человек, из них дети до года - 1 812.

В то же время, количество умерших за 11 месяцев 2020 года больше, чем за аналогичный период прошлого года на 15,4 тыс. человек, или на 2,89%.

Данные относительно естественного и миграционного движений населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории АРК, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Ранее сообщалось, что Госстат подытожил: население Украины сократилось на 232 тыс. за десять месяцев.