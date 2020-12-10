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10 грудня 2020, 12:16 4

На зарплати вчителям у регіони піде понад 51 мільйон субвенції - МОН

10 грудня 2020, 12:16 4
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Це буде зроблено з метою уникнення заборгованості із зарплати педагогам
Це буде зроблено з метою уникнення заборгованості із зарплати педагогам
Фото: з відкритих джерел
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Понад 51 мільйон гривень видатків освітньої субвенції буде перерозподілено між місцевими бюджетами, щоб не допустити виникнення заборгованості із заробітної плати педагогам.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Так, перерозподіл дасть змогу уникнути виникнення заборгованості з виплати заробітної плати педагогам закладів загальної середньої освіти окремих адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Згідно з рішенням, буде перерозподілено 51 млн 629,8 тис. грн видатків освітньої субвенції між місцевими бюджетами в межах видатків відповідного регіону, а також розподілено резерв освітньої субвенції в сумі 4 млн 679,8 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Крім того, перерозподіл обсягу освітньої субвенції за рахунок резерву здійснюється через виявлені неточності у даних, які виникли при поданні статистичної звітності та вплинули на формульний розрахунок обсягів освітньої субвенції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, коли Рада може розглянути держбюджет-2021, закон про НАЗК і особливий статус Донбасу.

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