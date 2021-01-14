У "Слузі народу" розповіли, коли українцям почнуть видавати субсидію за електроопалення

Розмір субсидії становитиме близько 1 тисячі гривень

Розмір субсидії становитиме близько 1 тисячі гривень

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У Кабінеті міністрів України готується механізм субсидій для сімей, які користуються електричними системами опалення.

Як передає RegioNews, про це повідомив на брифінгу перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, наразі близько 400 тис. домогосподарств користуються електроопаленням.

"Це і міста, там, де були тарифи в 30-кілометровій зоні атомних станцій, пільгові тарифи, і просто був пільговий тариф на 3000 кіловатів для таких домогосподарств. Уряд пропонує механізм субсидій, тобто монетизації цієї пільги. Раніше це була перехресна субсидія з боку "Енергоатому", зараз це буде просто пряма субсидія для домогосподарств з боку уряду, яка буде надаватися стандартними механізмами", - розповів Корнієнко.

За його словами, для отримання такої субсидії треба буде звернутися до Міністерства соціальної політики. Водночас не виключено, що уряд передбачить можливість онлайн-звернень.

Субсидія буде видаватися, починаючи із січня. Тобто навіть заднім числом, якщо люди будуть реєструватися вже в лютому, вона буде і за січень, і за лютий, і далі за березень", - пояснив депутат.

Він уточнив, що буде певний механізм розрахунку субсидії, її розмір становитиме близько 1 тис. грн.

Раніше повідомлялось, що Разумков збирає нараду за участі Шмигаля й голів фракцій через підвищення тарифів на комуналку.