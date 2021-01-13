Кличко сказал, изменятся ли тарифы на отопление и горячую воду в Киеве

Он заявил, что жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года

Он заявил, что жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что тарифы на горячую воду и отопление в городе не изменятся. Этот вопрос затрагивается каждый отопительный сезон.

Об этом он заявил на брифинге 13 января, передает RegioNews. По его словам, увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и снабжения горячей воды. И это, отметил Кличко, является причиной для пересмотра тарифов. "Киев имеет обоснованные и утверждении расчеты. Но в этом отопительном сезоне цена услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жильцы многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года", - заявил он. Ранее сообщалось, что в Украине больше не действуют ночные тарифы и другие льготы на электроэнергию.

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