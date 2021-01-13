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13 января 2021, 13:17 12

Кличко сказал, изменятся ли тарифы на отопление и горячую воду в Киеве

13 января 2021, 13:17 12
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Он заявил, что жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года
Он заявил, что жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что тарифы на горячую воду и отопление в городе не изменятся. Этот вопрос затрагивается каждый отопительный сезон.

Об этом он заявил на брифинге 13 января, передает RegioNews.

По его словам, увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и снабжения горячей воды. И это, отметил Кличко, является причиной для пересмотра тарифов.

"Киев имеет обоснованные и утверждении расчеты. Но в этом отопительном сезоне цена услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жильцы многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в Украине больше не действуют ночные тарифы и другие льготы на электроэнергию.

Украина Киев тарифы мэр Кличко Виталий
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