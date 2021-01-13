Кличко сказал, изменятся ли тарифы на отопление и горячую воду в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что тарифы на горячую воду и отопление в городе не изменятся. Этот вопрос затрагивается каждый отопительный сезон.
Об этом он заявил на брифинге 13 января, передает RegioNews.
По его словам, увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и снабжения горячей воды. И это, отметил Кличко, является причиной для пересмотра тарифов.
"Киев имеет обоснованные и утверждении расчеты. Но в этом отопительном сезоне цена услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жильцы многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года", - заявил он.
Ранее сообщалось, что в Украине больше не действуют ночные тарифы и другие льготы на электроэнергию.