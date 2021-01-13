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13 января 2021, 10:53 208

В Запорожье ОГА предлагает приостановить строительство каолинового карьера, - СМИ

13 января 2021, 10:53 208
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На время, пока разберутся в ситуации
На время, пока разберутся в ситуации
Фото Нацполиции
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В Запорожье представители облгосадминистрации встретились с протестующими против строительства каолинового карьера и пообещали разобраться в ситуации. Движение по трассе «Харьков-Симферополь» в районе с. Матвеевка восстановлен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Акцент".

В Запорожье представители ОГА встретились с активистами, которые перекрыли дороги в нескольких местах в знак протеста против строительства каолинового карьера. Представители власти обещали приехать на карьер с необходимой проверкой и розобраться в ситуации. На время, пока будут разбираться, предложено приостановить строительство.

Вчера вечером движение по трассе "Харьков-Симферополь" в районе с. Матвеевка восстановлено.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области протестующие перекрыли трассу государственного значения - местные жители требуют прекратить строительство каолинового карьера.

Впоследствии полиция открыла уголовное производство по факту блокирования дорог против каолинового карьера: правоохранители считают действия протестующих такими, что угрожают общественному порядку.

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