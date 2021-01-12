У Полтаві посеред вулиці сталася стрілянина: є постраждалий
Постраждалого госпіталізували
Постраждалого госпіталізували
Сьогодні, 12 січня, близько 12-ї, перехожі повідомили до поліції про стрілянину у Полтаві на вулиці Нижньомлинській.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУ НП в Полтавській області.
Під час конфлікту між чоловіками, один із них отримав вогнепальне поранення.
Постраждалого, 1984 р.н., госпіталізували до лікарні.
"На місці події працює слідчо-оперативна група. На часі поліція встановлює обставини інциденту та причетних до нього осіб”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаєві місцевий житель влаштував стрілянину та поранив дитину.
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