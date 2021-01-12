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12 січня 2021, 14:17 27

У Полтаві посеред вулиці сталася стрілянина: є постраждалий

12 січня 2021, 14:17 27
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Постраждалого госпіталізували
Постраждалого госпіталізували
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 12 січня, близько 12-ї, перехожі повідомили до поліції про стрілянину у Полтаві на вулиці Нижньомлинській. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУ НП в Полтавській області.

Під час конфлікту між чоловіками, один із них отримав вогнепальне поранення.

Постраждалого, 1984 р.н., госпіталізували до лікарні.

"На місці події працює слідчо-оперативна група. На часі поліція встановлює обставини інциденту та причетних до нього осіб”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві місцевий житель влаштував стрілянину та поранив дитину.

Україна стрілянина Полтава поліція правоохоронці
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