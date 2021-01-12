У Полтаві посеред вулиці сталася стрілянина: є постраждалий

11 січня 2021

Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Рівненську облраду

За результатами місцевих виборів дві фракції – «ЄС» і «Слуга народу» - мали майже однакові можливості сформувати більшість в облраді. Для цього кожній з них необхідно було випередити опонента і знайти...