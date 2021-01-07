Кабмін обіцяє продовжити та розширити програму доступного кредитування

Про це повідомили в Офісі президента, пише RegioNews.

Уже більш ніж сім з половиною тисяч різних бізнесів по всій країні отримали понад 17 мільярдів гривень. Впроваджено механізм державних портфельних гарантій для малих і середніх підприємців, коли держава забезпечує до 80% кредиту. Також продовжують діяти податкові канікули для ФОПів першої групи. До червня вони звільняються від сплати єдиного соціального внеску", – зазначив голова уряду.