Кабмін обіцяє продовжити та розширити програму доступного кредитування
Також до червня діятимуть податкові канікули для ФОПів першої групи
Також до червня діятимуть податкові канікули для ФОПів першої групи
Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що у 2021 році продовжиться та розшириться програма доступного кредитування під 5%, 7% або 9%.
Про це повідомили в Офісі президента, пише RegioNews.
Уже більш ніж сім з половиною тисяч різних бізнесів по всій країні отримали понад 17 мільярдів гривень. Впроваджено механізм державних портфельних гарантій для малих і середніх підприємців, коли держава забезпечує до 80% кредиту. Також продовжують діяти податкові канікули для ФОПів першої групи. До червня вони звільняються від сплати єдиного соціального внеску", – зазначив голова уряду.
Нагадаємо, у межах ініційованої президентом допомоги підприємцям на період карантину вже перераховано 3,64 млрд грн, виплати завершаться найближчими днями.
В Офісі президента підрахували, скільки грошей витрачено на виплату допомог підприємцямВсі новини »
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