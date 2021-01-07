Кабмин обещает продолжить и расширить программу доступного кредитования

Об этом сообщили в Офисе президента, пишет RegioNews.

Уже более чем семь с половиной тысяч различных бизнесов по всей стране получили более 17 миллиардов гривен. Внедрен механизм государственных портфельных гарантий для малых и средних предпринимателей, когда государство обеспечивает до 80% кредита. Также продолжают действовать налоговые каникулы для Фопов первой группы. До июня они освобождаются от уплаты единого социального взноса", – отметил глава правительства.