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29 грудня 2020, 20:37 7

На Запоріжжі на будівництві доріг не сплатили 20 млн грн податків

29 грудня 2020, 20:37 7
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Фото з відкритих джерел
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Податківці виявили схему ухилення від сплати податків при будівництві доріг на суму понад 20 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну податкову службу України.

Податківцями спільно з ГУ ДФС у Запорізькій області викрито схему заниження податків при виконанні ремонтних робіт за державні кошти.

Встановлено, що два підприємства, які підконтрольні одній особі, як переможці тендерних торгів виконували ремонт автодоріг.

Для мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків виконавці робіт не задекларували отримані бюджетні кошти. Це призвело до не сплати податків на суму понад 20 мільйонів гривень.

За матеріалами, зібраними управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Запорізькій області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині ексдиректора підприємства підозрюють в ухиленні від сплати до бюджету понад 3,7 млн грн податків.

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