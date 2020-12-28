У Запорізькій області медики недоотримали понад 13 млн гривень зарплати

Ситуацію обговорили на засіданні бюджетної комісії облради

Ситуацію обговорили на засіданні бюджетної комісії облради

Фото з відкритих джерел

Заборгованість по виплаті зарплати на суму 13,6 мільйона гривень виникла перед медиками 15 установ, які входять до складу двох КНП.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на www.061.ua.

Співробітники двох КНП "Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги" та "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр" протягом декількох місяців отримували четверту частину зарплати. В результаті чого перед медикам виникла заборгованість з виплати зарплати на суму 13,6 мільйона гривень. Мова йде про 15 установ, які входять до складу двох КНП.

Про це йшлося сьогодні під час засідання бюджетної комісії.

За словами керівниці департаменту охорони здоров'я ОДА Наталії Дорошенко, з липня установи були недофінансовані. Така ситуація виникла у зв'язку з тим, що медустанови (фтизіатрія і психіатрія) не можуть надавати платні послуги і заробляти самостійно.

Пропонувалося внести поправки до бюджету.

Після обговорення, члени бюджетної комісії підтримали внесення змін до бюджету на 2020 рік і виділення 13,6 мільйона гривень. Це питання буде внесено до порядку денного бюджетної сесії. Засідання відбудеться вже завтра, 29 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще тиждень тому передбачалося, що Запоріжжя може піти на дострокові вибори через політичну кризу, але вже 24 грудня у Запоріжжі вибрали нову главу облради: це вже третя за півтора тижні.