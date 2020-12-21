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21 грудня 2020, 18:11 292

На Хмельниччині ексдиректора підприємства підозрюють в ухиленні від сплати до бюджету понад 3,7 млн грн податків

21 грудня 2020, 18:11 292
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Зловмисник продавав приміщення і не нараховував податкові зобов’язання
Фото з відкритих джерел
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Правоохоронці Хмельниччини викрили умисне ухилення від сплати податків суб’єктом господарської діяльності.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомив начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби обласної прокуратури Олег Львовський, під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2013-2017 років засновник та керівник одного із підприємств області під час продажу майнових прав на нежитлове приміщення не нарахував податкові зобов’язання з податку на додану вартість та не сплатив до державного бюджету 3,7 млн грн.

Зловмиснику повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків у значних розмірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фіскали викрили мільярдну схему ухилення від податків під час імпорту авто.

прокуратура Хмельницька область податки податкова служба підприємці
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