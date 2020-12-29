09:03  29 грудня
В Україні за добу захворіли 6988 осіб COVID-19
17:53  29 грудня
Зеленський скликав засідання РНБО через кризу з Конституційним судом
08:11  29 грудня
Ситуація на Донбасі: зранку в зоні ООС спостерігається "тиша"
UA | RU
UA | RU
29 грудня 2020, 19:09 5

Запорізька облрада прийняла бюджет області на 2021 рік

29 грудня 2020, 19:09 5
Читайте также на русском языке
"За" проголосували 43 депутати
"За" проголосували 43 депутати
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Левова частка бюджету області буде спрямована на утримання комунальних установ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 061.ua.

Запорізька обласна рада підтримала проект бюджету області на 2021 рік. За проголосували 43 депутати.

Левова частка бюджету області буде спрямована на утримання комунальних закладів та установ. Ця сума складе 2,8 млрд грн від загальної суми витрат 4,4 млрд грн.

Що стосується доходів, то 1 млрд 973 млн грн. (73,8%) - це податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток - 176,3 млн грн. (або 6,6%), екофонд - (104,8 млн грн. або 3,9%), плата за адмінпослуги (51,7 млн грн. або 1 9%).

Депутати багато сперечалися про обсяг депутатського фонду. Народні обранці наполягали на тому, щоб його збільшили. У результаті зійшлися на тому, що в 2021 році кожен депутат отримає 1 млн грн, з яких 300 тис грн підуть на матеріальну допомогу людям, які перебувають у складному становищі або по 700 тис грн - на реалізацію інфраструктурних проектів.

Крім того, депутати збільшили до 6 млн грн видатки на розвиток фізичної культури і спорту (у залі звучала цифра 10 млн грн, але її не підтримали).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Запоріжжі прийняли міський бюджет. Без обговорення.

бюджет облрада голосування депутати Запорізька область
Миколаївська облрада хоче звернутися до президента через підвищення тарифу на опалення
29 грудня 2020, 18:31
У Чернівцях прийняли бюджет міста на 2021 рік
29 грудня 2020, 17:58
На першій сесії Полтавської міськради депутати і мер склали присягу
29 грудня 2020, 14:12
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
50 відтінків Зеленського. Що обіцяв і не зробив Президент за два роки
Справа Татарова: чому Банкова програє
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »