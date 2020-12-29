Запорізька облрада прийняла бюджет області на 2021 рік

"За" проголосували 43 депутати

"За" проголосували 43 депутати

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 061.ua.

Запорізька обласна рада підтримала проект бюджету області на 2021 рік. За проголосували 43 депутати.

Левова частка бюджету області буде спрямована на утримання комунальних закладів та установ. Ця сума складе 2,8 млрд грн від загальної суми витрат 4,4 млрд грн.

Що стосується доходів, то 1 млрд 973 млн грн. (73,8%) - це податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток - 176,3 млн грн. (або 6,6%), екофонд - (104,8 млн грн. або 3,9%), плата за адмінпослуги (51,7 млн грн. або 1 9%).

Депутати багато сперечалися про обсяг депутатського фонду. Народні обранці наполягали на тому, щоб його збільшили. У результаті зійшлися на тому, що в 2021 році кожен депутат отримає 1 млн грн, з яких 300 тис грн підуть на матеріальну допомогу людям, які перебувають у складному становищі або по 700 тис грн - на реалізацію інфраструктурних проектів.

Крім того, депутати збільшили до 6 млн грн видатки на розвиток фізичної культури і спорту (у залі звучала цифра 10 млн грн, але її не підтримали).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Запоріжжі прийняли міський бюджет. Без обговорення.