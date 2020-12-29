09:03  29 декабря
В Украине за сутки заболели 6988 человек COVID-19
17:53  29 декабря
Зеленский созвал заседание СНБО из-за кризиса с Конституционным судом
08:11  29 декабря
Ситуация на Донбассе: утром в зоне ООС наблюдается "тишина"
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2020, 20:37 7

В Запорожье на строительстве дорог не оплатили 20 млн грн налогов

29 декабря 2020, 20:37 7
Читайте також українською мовою
Так "минимизировали налоговую нагрузку" всего две фирмы – но подконтрольные одному лицу
Так "минимизировали налоговую нагрузку" всего две фирмы – но подконтрольные одному лицу
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Налоговики выявили схему уклонения от уплаты налогов при строительстве дорог на сумму более 20 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Налоговики совместно с ГУ ДФС в Запорожской области разоблачили схему занижения налогов при выполнении ремонтных работ за государственные средства.

Установлено, что два предприятия, которые подконтрольны одному лицу, как победители тендерных торгов выполняли ремонт автодорог.

Для минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов исполнители работ не задекларировали полученные бюджетные средства. Это привело к не уплате налогов на сумму свыше 20 миллионов гривен.

По материалам, собранным управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Запорожской области зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Хмельнитчине экс-директора предприятия подозревают в уклонении от уплаты в бюджет свыше 3,7 млн грн налогов.

налоговая служба налоги тендер ремонт дорог Запорожская область
Запорожский облсовет принял бюджет области на 2021 год
29 декабря 2020, 19:09
В Запорожской области медики недополучили более 13 млн гривен зарплаты
28 декабря 2020, 13:07
Фискалы разоблачили миллиардную схему уклонения от налогов при импорте авто
21 декабря 2020, 13:16
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
50 оттенков Зеленского. Что обещал и не сделал Президент за два года
Дело Татарова: почему Банковая проигрывает
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »