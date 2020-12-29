В Запорожье на строительстве дорог не оплатили 20 млн грн налогов

Так "минимизировали налоговую нагрузку" всего две фирмы – но подконтрольные одному лицу

Так "минимизировали налоговую нагрузку" всего две фирмы – но подконтрольные одному лицу

Фото из открытых источников

Налоговики выявили схему уклонения от уплаты налогов при строительстве дорог на сумму более 20 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Налоговики совместно с ГУ ДФС в Запорожской области разоблачили схему занижения налогов при выполнении ремонтных работ за государственные средства.

Установлено, что два предприятия, которые подконтрольны одному лицу, как победители тендерных торгов выполняли ремонт автодорог.

Для минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов исполнители работ не задекларировали полученные бюджетные средства. Это привело к не уплате налогов на сумму свыше 20 миллионов гривен.

По материалам, собранным управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Запорожской области зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Хмельнитчине экс-директора предприятия подозревают в уклонении от уплаты в бюджет свыше 3,7 млн грн налогов.