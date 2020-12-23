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23 грудня 2020, 18:56 4

Дніпропетровська облрада ухвалила бюджет на наступний рік

23 грудня 2020, 18:56 4
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"За" проголосували 103 депутати, 10 - утрималися
"За" проголосували 103 депутати, 10 - утрималися
Фото: opentv.media
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На сесії Дніпропетровської облради депутати затвердили бюджет на 2021 рік. "За" проголосували 103 депутати, 10 - утрималися.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Доходи в обласному бюджеті на наступний рік становитимуть - 9,267 млрд гривень, витрати - 9,266 млрд грн.

В перелік захищених статей видатків увійшли наступні:

  • зарплата бюджетникам;
  • купівля медикаментів і перев'язувальних матеріалів для лікарень; забезпечення харчами;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • соціальне забезпечення;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам (грошові перекази);
  • підготовка кадрів у вузах і технікумах;
  • наукова і науково-технічна діяльність;
  • оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
  • забезпечення людей з інвалідністю технічними та медичними засобами реабілітації;
  • оплата енергосервісу.

Нагадаємо, 16 грудня міськрада Дніпра обрала секретаря та виконком і затвердила бюджет.

Україна Дніпровська міськрада облрада Дніпро депутати
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