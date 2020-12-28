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28 декабря 2020, 13:07 64

В Запорожской области медики недополучили более 13 млн гривен зарплаты

28 декабря 2020, 13:07 64
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Ситуацию обсудили на заседании бюджетной комиссии облсовета
Ситуацию обсудили на заседании бюджетной комиссии облсовета
Фото из открытых источников
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Задолженность по выплате зарплаты на сумму 13,6 миллиона гривен возникла перед медиками 15 учреждений, которые входят в состав двух КНП.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на www.061.ua.

Сотрудники двух КНП "Областное клиническое учреждение по предоставлению психиатрической помощи" и "Запорожский региональный фтизиопульмонологический лечебно-диагностический центр" в течение нескольких месяцев получали четвертую часть зарплаты. В результате чего, перед медикам возникла задолженность по выплате зарплаты на сумму 13,6 миллиона гривен. Речь идёт о 15 учреждениях, которые входят в состав двух КНП.

Об этом шла речь сегодня во время заседания бюджетной комиссии.

По словам руководительницы департамента здравоохранения ОГА Натальи Дорошенко, с июля учреждения были недофинансированы. Такая ситуация возникла в связи с тем, что медучреждения (фтизиатрия и психиатрия) не могут предоставлять платные услуги и зарабатывать самостоятельно.

Предлагалось внести поправки в бюджет.

После обсуждения, члены бюджетной комиссии поддержали внесение изменений в бюджет на 2020 год и выделение 13,6 миллиона гривен. Этот вопрос будет внесен в повестку дня бюджетной сессии. Заседание состоится уже завтра, 29 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что ещё неделю назад предполагалось, что Запорожье может пойти на досрочные выборы из-за политического кризиса, но уже 24 декабря в Запорожье выбрали новую главу облсовета: это уже третья за полторы недели.

Запорожская область облсовет коммунальные предприятия зарплаты медицина
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