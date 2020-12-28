В Запорожской области медики недополучили более 13 млн гривен зарплаты

Ситуацию обсудили на заседании бюджетной комиссии облсовета

Ситуацию обсудили на заседании бюджетной комиссии облсовета

Фото из открытых источников

Задолженность по выплате зарплаты на сумму 13,6 миллиона гривен возникла перед медиками 15 учреждений, которые входят в состав двух КНП.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на www.061.ua.

Сотрудники двух КНП "Областное клиническое учреждение по предоставлению психиатрической помощи" и "Запорожский региональный фтизиопульмонологический лечебно-диагностический центр" в течение нескольких месяцев получали четвертую часть зарплаты. В результате чего, перед медикам возникла задолженность по выплате зарплаты на сумму 13,6 миллиона гривен. Речь идёт о 15 учреждениях, которые входят в состав двух КНП.

Об этом шла речь сегодня во время заседания бюджетной комиссии.

По словам руководительницы департамента здравоохранения ОГА Натальи Дорошенко, с июля учреждения были недофинансированы. Такая ситуация возникла в связи с тем, что медучреждения (фтизиатрия и психиатрия) не могут предоставлять платные услуги и зарабатывать самостоятельно.

Предлагалось внести поправки в бюджет.

После обсуждения, члены бюджетной комиссии поддержали внесение изменений в бюджет на 2020 год и выделение 13,6 миллиона гривен. Этот вопрос будет внесен в повестку дня бюджетной сессии. Заседание состоится уже завтра, 29 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что ещё неделю назад предполагалось, что Запорожье может пойти на досрочные выборы из-за политического кризиса, но уже 24 декабря в Запорожье выбрали новую главу облсовета: это уже третья за полторы недели.