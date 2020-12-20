У 2021 році вдвічі зростуть виплати людям з інвалідністю – Третьякова

Підвищення таких виплат закладено у державному бюджеті на 2021 рік

Підвищення таких виплат закладено у державному бюджеті на 2021 рік

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У державному бюджеті на 2021 рік удвічі збільшено допомогу для людей з інвалідністю.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова в коментарі Укрінформу, передає RegioNews.

В бюджеті на 2021 рік уряд вдвічі збільшив допомогу для найбільш незахищених категорій – людей з інвалідністю. Розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства зростає з 75% до 150% прожиткового мінімуму для категорії А і з 50% до 100% - для категорії Б 1-ї групи”, - зазначила Третьякова.

Надбавка по догляду за дітьми всіх вікових груп зросла до 150% з січня 2021 року та до 200% із січня 2022 року.

Нагадаємо, прем`єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що українці до кінця року отримають усі належні їм соціальні виплати.