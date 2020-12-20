В 2021 году вдвое возрастут выплаты людям с инвалидностью – Третьякова

Повышение таких выплат заложено в государственном бюджете на 2021 год

Повышение таких выплат заложено в государственном бюджете на 2021 год

Фото из открытых источников

В государственном бюджете на 2021 год вдвое увеличена помощь для людей с инвалидностью.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в комментарии Укринформу, передает RegioNews.

В бюджете на 2021 год правительство вдвое увеличило помощь для наиболее незащищенных категорий людей с инвалидностью. Размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства растет с 75% до 150% прожиточного минимума для категории А и с 50% до 100% - для категории Б 1-й группы”, - отметила Третьякова.

Надбавка по уходу за детьми всех возрастных групп возросла до 150% с января 2021 года и до 200% с января 2022 года.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что украинцы до конца года получат все причитающиеся им социальные выплаты.