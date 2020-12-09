В уряді визначились, коли проведуть перепис населення

На це потрібно 7,260 млрд грн

На це потрібно 7,260 млрд грн

Фото: КМУ

Проєкт розпорядження уряду винесений на засідання 9 грудня, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Погодитися з пропозицією Державної служби статистики щодо проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення", - йдеться в документі.

За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт, пов'язаних із завершенням підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення, його проведенням, обробленням, узагальненням та поширенням його результатів, у 2020-2023 роках необхідно 7,260 млрд грн. З цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

Як зазначається в пояснювальній записці до розпорядження, в Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний та якісний склад населення.

Нагадаємо, в уряді хочуть перерахувати населення в Криму і ОРДЛО за допомогою супутника.