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09 грудня 2020, 11:41 81

В уряді визначились, коли проведуть перепис населення

09 грудня 2020, 11:41 81
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На це потрібно 7,260 млрд грн
На це потрібно 7,260 млрд грн
Фото: КМУ
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Кабінет міністрів планує встановити термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році. Документ підготувала Державна служба статистики.

Проєкт розпорядження уряду винесений на засідання 9 грудня, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Погодитися з пропозицією Державної служби статистики щодо проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення", - йдеться в документі.

За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт, пов'язаних із завершенням підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення, його проведенням, обробленням, узагальненням та поширенням його результатів, у 2020-2023 роках необхідно 7,260 млрд грн. З цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

Як зазначається в пояснювальній записці до розпорядження, в Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний та якісний склад населення.

Нагадаємо, в уряді хочуть перерахувати населення в Криму і ОРДЛО за допомогою супутника.

Кабмін Україна українці перепис населення уряд
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